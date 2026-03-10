Um erro inusitado marcou o primeiro dia de aula em uma creche municipal quando um pai foi buscar a filha e acabou levando para casa o bebê errado. A troca só foi percebida pouco tempo depois, quando outro responsável chegou à unidade e informou que a criança entregue a ele não era sua filha.

O caso ocorreu em um CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) de Jaraguá do Sul, no norte de Santa Catarina. De acordo com a prefeitura, as duas crianças envolvidas têm seis meses de idade e estavam matriculadas na mesma turma, o que pode ter contribuído para a confusão, já que era o primeiro dia de aula para ambas.