Um erro inusitado marcou o primeiro dia de aula em uma creche municipal quando um pai foi buscar a filha e acabou levando para casa o bebê errado. A troca só foi percebida pouco tempo depois, quando outro responsável chegou à unidade e informou que a criança entregue a ele não era sua filha.
O caso ocorreu em um CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) de Jaraguá do Sul, no norte de Santa Catarina. De acordo com a prefeitura, as duas crianças envolvidas têm seis meses de idade e estavam matriculadas na mesma turma, o que pode ter contribuído para a confusão, já que era o primeiro dia de aula para ambas.
Segundo informações do município, o pai de uma das bebês esteve inicialmente na unidade para buscá-la, mas não apresentou documento de identificação. Diante disso, a diretora informou que a criança não poderia ser liberada sem a comprovação.
Conforme relatado pela prefeitura em nota, o homem deixou o local após ser informado da exigência e retornou algum tempo depois. Na segunda tentativa, a criança foi entregue a ele, e toda a movimentação foi registrada pelas câmeras de segurança da unidade.
Logo depois, outro pai chegou ao CMEI para buscar a filha. Ao receber o bebê, percebeu que a criança não era a dele e comunicou imediatamente a direção da escola.
A diretora verificou a situação e confirmou o engano. Pouco tempo depois, o pai que havia levado a criança errada retornou à unidade, e as duas bebês foram entregues aos responsáveis corretos.
A Prefeitura de Jaraguá do Sul informou que a Secretaria Municipal de Educação abriu uma apuração interna para investigar o caso e esclarecer como ocorreu a troca das crianças.