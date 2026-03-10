O baterista Rodrigo da Silva, de 38 anos, morreu na madrugada de domingo (8) após sofrer um infarto enquanto se apresentava com sua banda cover do grupo Linkin Park. O músico passou mal durante o show e chegou a receber atendimento de emergência, mas não resistiu.
O caso aconteceu durante uma apresentação na Casa de Cultura Belvedere, no bairro São Francisco, em Curitiba. Segundo relatos divulgados nas redes sociais, Rodrigo tocava normalmente quando começou a se sentir mal no palco. Pessoas que acompanhavam o evento acionaram o socorro logo após perceberem a situação.
Equipes de emergência foram chamadas para prestar atendimento no local, mas o baterista não resistiu. A apresentação foi interrompida e o público presente ficou mobilizado diante da situação.
A morte do músico provocou grande comoção entre amigos, fãs e integrantes da cena musical da capital paranaense. Nas redes sociais, diversas mensagens de despedida e homenagens destacaram a trajetória de Rodrigo e sua dedicação à música.
Conhecido por participar de shows na cena local com repertório voltado ao rock, o baterista também se destacava em apresentações de tributo ao Linkin Park. A notícia da morte repercutiu entre músicos e frequentadores de eventos musicais na cidade.