Francisco Peres morreu aos 76 anos, em Jacareí, nesta terça-feira (10). Agora, a cerimônia de despedida acontece nesta quarta-feira (11), às 14h, no cemitério municipal Brotas Ala A, em Jacareí.

Apesar do luto familiar, ele deixará boas lembranças, principalmente entre as pessoas mais próximas. E sempre será lembrado como uma pessoa boa.