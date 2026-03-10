10 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
LUTO

Francisco Peres, 76, morre no Vale e deixa família em luto

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Francisco Peres, 76, morre no Vale e deixa família em luto

Francisco Peres morreu aos 76 anos, em Jacareí, nesta terça-feira (10). Agora, a cerimônia de despedida acontece nesta quarta-feira (11), às 14h, no cemitério municipal Brotas Ala A, em Jacareí.

Apesar do luto familiar, ele deixará boas lembranças, principalmente entre as pessoas mais próximas. E sempre será lembrado como uma pessoa boa.

Nas redes sociais, diversos internautas lamentaram e desejaram forças aos familiares. José Sant'Ana foi um deles. "Meus sentimentos a toda família", disse. Soraia Martins também se manifestou. "Meus sinceros sentimentos", escreveu.

