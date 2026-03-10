Paulo Malaquias Pereira, 61 anos, morreu em Jacareí nesta terça-feira (10). E a cerimônia de despedida aconteceu no final da tarde, no Crematório Campo das Oliveiras.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Com muitos amigos, Paulo também era muito conhecido na cidade e amado pelos familiares. Aliás, ele era conhecido por valorizar a família e, até por isso, sua morte precoce deixou todos abalados.