Paulo Malaquias Pereira, 61 anos, morreu em Jacareí nesta terça-feira (10). E a cerimônia de despedida aconteceu no final da tarde, no Crematório Campo das Oliveiras.
Com muitos amigos, Paulo também era muito conhecido na cidade e amado pelos familiares. Aliás, ele era conhecido por valorizar a família e, até por isso, sua morte precoce deixou todos abalados.
Nas redes sociais, muitos lamentaram. Ana Cláudia Ferreira Ningre foi uma delas. "Ontem eu e meu filho brincamos com ele no elevador. Difícil acreditar. Que Deus conforte a família e amigos. Meus sentimentos", escreveu.
Nelida Milicio Souza Silva também lamentou e desejou força aos familiares. "Paulo meu amigo querido. A vontade do Senhor se apresentou. Você cumpriu seu dever nesta terra de Deus. Agora é com vocês aí em cima. Leve meu abraço. Lucia e Paulinha, contem comigo sempre", disse.