Wilson Benedito Amad morreu nesta segunda-feira (9), em Guararema, aos 69 anos. Ele foi sepultado no início da tarde desta terça (10), no Cemitério Municipal Parque Jardim, na cidade da Grande São Paulo.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Muito querido e sereno, Wilson deixará saudades. E, também, ficarão as boas lembranças de quem aproveitou bem a vida. Nas redes sociais, muitos lamentaram a morte dele.
Lucas Melotto destacou a parceria entre eles. "Sr. Wilson, quantos cortes de cabelo comigo, um cliente gente fina demais, descanse em paz amigo, lembro como se fosse ontem quando ele fez cirurgia, mesmo com dor fez questão de ir cortar cabelo, que Deus o tenha!", disse.
Eliana Santos também lamentou. "Meus sentimentos a tds familiares e amigos que Deus conforte seus corações enlutados, que sua alma sr Wilson descanse em paz nos Braços do Senhor Jesus", escreveu.