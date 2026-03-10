Wilson Benedito Amad morreu nesta segunda-feira (9), em Guararema, aos 69 anos. Ele foi sepultado no início da tarde desta terça (10), no Cemitério Municipal Parque Jardim, na cidade da Grande São Paulo.

Muito querido e sereno, Wilson deixará saudades. E, também, ficarão as boas lembranças de quem aproveitou bem a vida. Nas redes sociais, muitos lamentaram a morte dele.