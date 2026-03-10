10 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
LUTO

Adeus, Wilson; aos 69 anos, deixa a família de luto

Por Da Redação | Guararema
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Wilson Benedito Amad
Wilson Benedito Amad

Wilson Benedito Amad morreu nesta segunda-feira (9), em Guararema, aos 69 anos. Ele foi sepultado no início da tarde desta terça (10), no Cemitério Municipal Parque Jardim, na cidade da Grande São Paulo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Muito querido e sereno, Wilson deixará saudades. E, também, ficarão as boas lembranças de quem aproveitou bem a vida. Nas redes sociais, muitos lamentaram a morte dele.

Lucas Melotto destacou a parceria entre eles. "Sr. Wilson, quantos cortes de cabelo comigo, um cliente gente fina demais, descanse em paz amigo, lembro como se fosse ontem quando ele fez cirurgia, mesmo com dor fez questão de ir cortar cabelo, que Deus o tenha!", disse.

Eliana Santos também lamentou. "Meus sentimentos a tds familiares e amigos que Deus conforte seus corações enlutados, que sua alma sr Wilson descanse em paz nos Braços do Senhor Jesus", escreveu.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários