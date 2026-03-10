A Justiça condenou Luiz Felipe da Silva de Moura a 42 anos e seis meses de prisão pelo assassinato e ocultação de cadáver de Mariana da Costa Nascimento, de 28 anos, sua ex-companheira, cujo corpo foi encontrado enterrado em uma área da zona rural de Taubaté.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime aconteceu em junho de 2025 e Luiz Felipe foi condenado nesta terça-feira (10).