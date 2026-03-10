Deizeally Cristini Ribeiro, de 32 anos, foi encontrada morta na madrugada desta terça-feira (10) na piscina de uma residência no bairro Itaoca, em Guararema.
De acordo com o boletim de ocorrência, o companheiro da vítima, um policial civil aposentado, relatou às autoridades que Deizeally havia saído de casa durante a tarde para comprar sandálias no centro da cidade. Desde então, segundo ele, a mulher não respondeu mais às mensagens enviadas.
Preocupado com a ausência de contato, o homem afirmou que percorreu alguns pontos turísticos da cidade e a igreja que o casal frequentava em busca da companheira. Sem sucesso, ele retornou para a residência e percebeu que as sandálias recém compradas já estavam dentro da casa.
Ao verificar a área externa do imóvel, o aposentado notou que a lona que cobria a piscina estava parcialmente solta. Ao puxar a cobertura, ele encontrou o corpo da mulher submerso na água.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e, ao chegar ao local, a equipe médica constatou o óbito. Segundo os profissionais, o corpo já apresentava rigidez cadavérica, mas não havia sinais aparentes de violência.
Ainda conforme o registro policial, Deizeally era natural de Marmelópolis (MG) e havia se mudado para a casa em Guararema há cerca de dez dias.
A Polícia Civil registrou o caso como morte suspeita e morte acidental. Peritos foram acionados para analisar o local, e foram solicitados exames necroscópico e toxicológico para esclarecer as circunstâncias da morte.
O telefone celular da vítima foi apreendido e deverá auxiliar na reconstituição dos últimos momentos antes do ocorrido.
O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Mogi das Cruzes, e o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Guararema, que aguarda os laudos periciais para determinar a causa da morte.