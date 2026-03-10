10 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
MORTE

Mulher de 32 anos é achada morta em piscina na região

Por Leandro Vaz | Guararea
| Tempo de leitura: 2 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Deizeally Cristini Ribeiro, 32 anos
Deizeally Cristini Ribeiro, 32 anos

Deizeally Cristini Ribeiro, de 32 anos, foi encontrada morta na madrugada desta terça-feira (10) na piscina de uma residência no bairro Itaoca, em Guararema.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o boletim de ocorrência, o companheiro da vítima, um policial civil aposentado, relatou às autoridades que Deizeally havia saído de casa durante a tarde para comprar sandálias no centro da cidade. Desde então, segundo ele, a mulher não respondeu mais às mensagens enviadas.

Preocupado com a ausência de contato, o homem afirmou que percorreu alguns pontos turísticos da cidade e a igreja que o casal frequentava em busca da companheira. Sem sucesso, ele retornou para a residência e percebeu que as sandálias recém compradas já estavam dentro da casa.

Ao verificar a área externa do imóvel, o aposentado notou que a lona que cobria a piscina estava parcialmente solta. Ao puxar a cobertura, ele encontrou o corpo da mulher submerso na água.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e, ao chegar ao local, a equipe médica constatou o óbito. Segundo os profissionais, o corpo já apresentava rigidez cadavérica, mas não havia sinais aparentes de violência.

Ainda conforme o registro policial, Deizeally era natural de Marmelópolis (MG) e havia se mudado para a casa em Guararema há cerca de dez dias.

A Polícia Civil registrou o caso como morte suspeita e morte acidental. Peritos foram acionados para analisar o local, e foram solicitados exames necroscópico e toxicológico para esclarecer as circunstâncias da morte.

O telefone celular da vítima foi apreendido e deverá auxiliar na reconstituição dos últimos momentos antes do ocorrido.

O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Mogi das Cruzes, e o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Guararema, que aguarda os laudos periciais para determinar a causa da morte.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários