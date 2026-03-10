Deizeally Cristini Ribeiro, de 32 anos, foi encontrada morta na madrugada desta terça-feira (10) na piscina de uma residência no bairro Itaoca, em Guararema.

De acordo com o boletim de ocorrência, o companheiro da vítima, um policial civil aposentado, relatou às autoridades que Deizeally havia saído de casa durante a tarde para comprar sandálias no centro da cidade. Desde então, segundo ele, a mulher não respondeu mais às mensagens enviadas.