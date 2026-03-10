Policiais civis encontraram ao menos cinco cachorros em situação de maus-tratos em uma residência na região leste de São José dos Campos, nesta terça-feira (10). A casa também tinha lixo acumulado e péssimas condições de higiene. O proprietário foi encaminhado à Central de Flagrantes da cidade. O caso foi revelado pela página Olho Vivo do Vale.

A situação dos cães e dos moradores da casa foi denunciada à Polícia Civil durante uma reunião do Conseg (Conselho Comunitário de Segurança), grupo do qual participam moradores e membros das forças de segurança.