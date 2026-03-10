10 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
VEJA O VÍDEO

Polícia encontra cães em situação de maus-tratos em casa de SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Olho Vivo do Vale
Cães estavam magros e com sarna
Cães estavam magros e com sarna

Policiais civis encontraram ao menos cinco cachorros em situação de maus-tratos em uma residência na região leste de São José dos Campos, nesta terça-feira (10). A casa também tinha lixo acumulado e péssimas condições de higiene. O proprietário foi encaminhado à Central de Flagrantes da cidade. O caso foi revelado pela página Olho Vivo do Vale.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A situação dos cães e dos moradores da casa foi denunciada à Polícia Civil durante uma reunião do Conseg (Conselho Comunitário de Segurança), grupo do qual participam moradores e membros das forças de segurança.

A residência fica na rua Francisco Pereira Filho, na Vila Industrial. No local, os policiais encontraram ao menos cinco cães em situação de maus-tratos, com sarna e em visível estado de alimentação insuficiente. Um dos cachorros também aparentava estar machucado, com marcas de sangue no focinho.

O CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) foi acionado para o local, assim como o serviço de assistência social da Prefeitura de São José dos Campos. A Polícia Civil também requisitou a perícia na casa, para confirmar a situação de maus-tratos dos animais.

Segundo informações, a casa abrigava ao menos quatro pessoas, entre elas o proprietário, uma mulher e um jovem. Alguns deles tinham sinas de sarna pelo corpo. Eles receberam atendimento pela equipe de assistência social da Prefeitura. O caso que apura maus-tratos aos animais segue em investigação.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários