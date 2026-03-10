10 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
MARTINS PEREIRA

São José inicia quadrangular contra o Sertãozinho; veja tabela

Por Marcos Eduardo Carvalho | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Carlos Henrique/SJEC
São José inicia quadrangular contra o Sertãozinho; veja tabela
São José inicia quadrangular contra o Sertãozinho; veja tabela

O São José reencontra o Sertãozinho na primeira rodada do quadrangular do grupo 3 da Série A-2 do Campeonato Paulista. O jogo será sábado (14), a partir das 19h, no estádio Frederico Dalmaso, em Sertãozinho.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A Águia do Vale está no grupo que também tem Ferroviária e Juventus e todos se enfrentam em turno e returno. Os dois primeiros colocados vão para as semifinais,  onde o mata-mata irá definir os dois times que subirão para a Série A-1 do ano que vem.

Nesta segunda fase, todos os jogos em casa do São José serão na quarta-feira à noite. A seguir, confira a tabela de jogos da Águia.

14/03 (sábado) – Sertãozinho x São José (19h15)

18/03 (quarta-feira) – São José x Juventus (20h45)

25/03 (quarta-feira) – São José x Ferroviária (20h)

28/03 (sábado) – Ferroviária x São José (18h)

08/04 (quarta-feira) – Juventus x São José (15h)

15/04 (quarta-feira) – São José x Sertãozinho (20h45)

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários