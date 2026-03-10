O São José reencontra o Sertãozinho na primeira rodada do quadrangular do grupo 3 da Série A-2 do Campeonato Paulista. O jogo será sábado (14), a partir das 19h, no estádio Frederico Dalmaso, em Sertãozinho.
A Águia do Vale está no grupo que também tem Ferroviária e Juventus e todos se enfrentam em turno e returno. Os dois primeiros colocados vão para as semifinais, onde o mata-mata irá definir os dois times que subirão para a Série A-1 do ano que vem.
Nesta segunda fase, todos os jogos em casa do São José serão na quarta-feira à noite. A seguir, confira a tabela de jogos da Águia.
14/03 (sábado) – Sertãozinho x São José (19h15)
18/03 (quarta-feira) – São José x Juventus (20h45)
25/03 (quarta-feira) – São José x Ferroviária (20h)
28/03 (sábado) – Ferroviária x São José (18h)
08/04 (quarta-feira) – Juventus x São José (15h)
15/04 (quarta-feira) – São José x Sertãozinho (20h45)