OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Colisão entre moto e dois carros deixa motociclista ferido em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Um motociclista ficou ferido após um acidente envolvendo mais dois carros na rodovia Presidente Dutra, no trecho de São José dos Campos, na tarde desta terça-feira (10).

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o sinistro ocorreu na altura do km 144, na pista sentido Rio de Janeiro.

No local, houve um engavetamento seguido de queda do ocupante da moto. O acidente envolveu uma motocicleta e dois automóveis.

O condutor da motocicleta foi encaminhado ao pronto-socorro da Vila Industrial, em São José dos Campos. Ele tinha ferimentos leves, segundo a PRF. Não houve interdição de faixa.

