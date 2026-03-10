Um motociclista ficou ferido após um acidente envolvendo mais dois carros na rodovia Presidente Dutra, no trecho de São José dos Campos, na tarde desta terça-feira (10).
De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o sinistro ocorreu na altura do km 144, na pista sentido Rio de Janeiro.
No local, houve um engavetamento seguido de queda do ocupante da moto. O acidente envolveu uma motocicleta e dois automóveis.
O condutor da motocicleta foi encaminhado ao pronto-socorro da Vila Industrial, em São José dos Campos. Ele tinha ferimentos leves, segundo a PRF. Não houve interdição de faixa.