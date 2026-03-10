Um motociclista ficou ferido após um acidente envolvendo mais dois carros na rodovia Presidente Dutra, no trecho de São José dos Campos, na tarde desta terça-feira (10).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o sinistro ocorreu na altura do km 144, na pista sentido Rio de Janeiro.