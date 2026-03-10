10 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ROUBO

VÍDEO: Dupla de moto assalta trabalhadora na zona leste de SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Câmera de segurança flagrou o momento do assalto
Câmera de segurança flagrou o momento do assalto

Dois homens em uma moto assaltaram uma mulher a caminho do trabalho, na região leste de São José dos Campos. Segundo informações da filha da vítima, em comentário nas redes sociais, o crime foi praticado na manhã de segunda-feira (9), no bairro Jardim Americano.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A mulher saía para o trabalho, por volta de 4h50, quando uma dupla de moto se aproximou da trabalhadora, que levava uma bolsa e caminhava pela via.

Um dos homens desceu da moto e, sem tirar o capacete, correu atrás da mulher, tomando-lhe a bolsa na calçada. Na sequência, ele voltou para a moto e fugiu em seguida. A cena foi flagrada por câmeras de segurança.

Ainda não há confirmação sobre a identificação dos suspeitos. O caso deve ser investigado pelas autoridades.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários