Dois homens em uma moto assaltaram uma mulher a caminho do trabalho, na região leste de São José dos Campos. Segundo informações da filha da vítima, em comentário nas redes sociais, o crime foi praticado na manhã de segunda-feira (9), no bairro Jardim Americano.
A mulher saía para o trabalho, por volta de 4h50, quando uma dupla de moto se aproximou da trabalhadora, que levava uma bolsa e caminhava pela via.
Um dos homens desceu da moto e, sem tirar o capacete, correu atrás da mulher, tomando-lhe a bolsa na calçada. Na sequência, ele voltou para a moto e fugiu em seguida. A cena foi flagrada por câmeras de segurança.
Ainda não há confirmação sobre a identificação dos suspeitos. O caso deve ser investigado pelas autoridades.