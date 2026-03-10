Dois homens em uma moto assaltaram uma mulher a caminho do trabalho, na região leste de São José dos Campos. Segundo informações da filha da vítima, em comentário nas redes sociais, o crime foi praticado na manhã de segunda-feira (9), no bairro Jardim Americano.

A mulher saía para o trabalho, por volta de 4h50, quando uma dupla de moto se aproximou da trabalhadora, que levava uma bolsa e caminhava pela via.