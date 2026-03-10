Moradores da região do Putim, em São José dos Campos, denunciaram ao OVALE um vazamento abundante em um reservatório da Sabesp, localizado na Rua Donatello Mammolli, no bairro Jardim Santo Onofre.
De acordo com o relatado, o problema começou na segunda-feira (9) e, mesmo com diversos acionamentos da população, a Sabesp não providenciou a contenção. Confira abaixo o vídeo encaminhado à redação.
"Ontem tava parecendo uma big cachoeira. Desperdiçou muita água. Moradores aqui estão tudo indignado", desabafou um morador do bairro.
A Sabesp informou que solucionou o vazamento nesta terça-feira (10) e explicou, por meio de nota, que o problema foi consequência de uma falha elétrica no sistema. A companhia pediu desculpas pelos transtornos e encerrou a nota dizendo que "a equipe segue no local realizando manutenção e monitorando o sistema para que o problema não se repita".