Moradores da região do Putim, em São José dos Campos, denunciaram ao OVALE um vazamento abundante em um reservatório da Sabesp, localizado na Rua Donatello Mammolli, no bairro Jardim Santo Onofre.

De acordo com o relatado, o problema começou na segunda-feira (9) e, mesmo com diversos acionamentos da população, a Sabesp não providenciou a contenção. Confira abaixo o vídeo encaminhado à redação.

