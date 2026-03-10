O São José Basket recebe o Bauru na noite desta quarta-feira (11), a partir das 19h30, no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos, pelo segundo turno da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).
O time da região, sob comando do técnico Chris Ahmed, vem de vitória por 98 a 81 sobre o Osasco, também em casa na rodada passada. Com isso, está animado para mais um triunfo.
Além disso, os joseenses têm um confronto direto por posição na tabela. No momento, o São José está em oitavo lugar, com 18 vitórias, 12 derrotas e 60% de aproveitamento.
Mas, a equipe da região leva a vantagem nos critérios de desempates. No primeiro turno, em jogo disputado no ginásio Panela de Pressão, em Bauru, o São José venceu por 91 a 84. Agora, buscam repetir o feito.
Ainda restam mais oito jogos até o final da primeira fase e os joseenses tentam chegar até o sexto lugar. Para isso, será necessária uma sequência de vitórias para melhorar na classificação.