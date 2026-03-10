O São José Basket recebe o Bauru na noite desta quarta-feira (11), a partir das 19h30, no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos, pelo segundo turno da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).

O time da região, sob comando do técnico Chris Ahmed, vem de vitória por 98 a 81 sobre o Osasco, também em casa na rodada passada. Com isso, está animado para mais um triunfo.