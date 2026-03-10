Uma mulher de 44 anos ficou ferida após o carro que ela dirigia ser atingido por um caminhão que tombou na rodovia Rio-Santos, em Caraguatatuba, na manhã desta terça-feira (10). O acidente aconteceu na altura do km 93, no bairro Capricórnio.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, um caminhão leve tombou na Rio-Santos, em uma das curvas entre o bairro Olaria e Capricórnio, vindo a escorregar e atingir um veículo de passeio que estava na direção contrária.
Moradora de Caraguatatuba, a mulher estava sozinha no veículo de passeio e foi estabilizada por militares do Corpo de Bombeiros e por socorrista do Samu, que passavam pelo local no instante do acidente.
A vítima foi conduzida ao pronto-socorro da Santa Casa de Caraguatatuba. O motorista do caminhão não sofreu nenhuma lesão e ficou no local do acidente. Os veículos também ficaram no local, aos cuidados dos agentes de trânsito e do policiamento rodoviário, para serem tomadas as devidas providências legais.