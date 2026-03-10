Uma mulher de 44 anos ficou ferida após o carro que ela dirigia ser atingido por um caminhão que tombou na rodovia Rio-Santos, em Caraguatatuba, na manhã desta terça-feira (10). O acidente aconteceu na altura do km 93, no bairro Capricórnio.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um caminhão leve tombou na Rio-Santos, em uma das curvas entre o bairro Olaria e Capricórnio, vindo a escorregar e atingir um veículo de passeio que estava na direção contrária.