REFERÊNCIA. A iluminação pública obteve 98,3% de aprovação, segundo pesquisa da Indsat realizada em dezembro, consolidando-se como referência em qualidade, segurança e inovação. O excelente resultado integra uma tendência positiva na avaliação dos serviços municipais.

Limpeza urbana mantém nível de excelência em pesquisa

EXCELÊNCIA. A Prefeitura manteve o nível de excelência reconhecido pela população no serviço de limpeza urbana. De acordo com a pesquisa da Indsat, o serviço atingiu 95,6% de aprovação, o que o coloca entre os setores mais bem avaliados da cidade. O resultado reflete a eficiência da manutenção, abrangendo coleta de resíduos, varrição, zeladoria de áreas públicas e cuidado contínuo com o espaço urbano.