O porteiro Celso Antonio Charleaux Gouvêa, de 66 anos, morador de Aparecida, viajou para visitar a namorada em São Paulo e acabou sendo encontrado morto na capital paulista, segundo registros da Polícia Civil.
O caso veio à tona após a família registrar o desaparecimento na Delegacia de Polícia de Aparecida. Posteriormente, um segundo boletim de ocorrência elaborado na capital paulista confirmou a identificação do corpo da vítima.
Muito conhecido na cidade, Celso trabalhava como porteiro em uma pousada e sua morte causou comoção entre familiares e amigos.
Saiu para visitar namorada
Segundo o boletim registrado pela filha, Jéssica Charleaux Gouvêa, o homem saiu de casa com destino a São Paulo, onde pretendia encontrar a namorada.
Após a viagem, no entanto, ele deixou de manter contato com a família, o que levou os parentes a procurarem a polícia na manhã de 9 de março para registrar o desaparecimento.
De acordo com a filha, Celso não tinha histórico de desaparecimentos, não fazia uso de drogas ou álcool e não apresentava problemas psicológicos ou episódios de desorientação.
Corpo foi encontrado em avenida da capital
Enquanto a família buscava informações sobre o paradeiro de Celso, policiais militares foram acionados após um homem ser encontrado morto na Avenida Cruzeiro do Sul, em Santana, na zona norte de São Paulo. A ocorrência foi registrada no 13º Distrito Policial (Casa Verde).
Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava sem documentos pessoais, e o local foi preservado para realização de perícia técnica.
Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e confirmaram o óbito ainda no local. Segundo familiares, o IML (Instituto Médico Legal) informou inicialmente que não havia marcas aparentes no corpo.
Identificação foi feita por exame digital
A identificação oficial foi realizada por meio de exame papiloscópico. O procedimento confirmou que o homem encontrado morto era Celso Antonio Charleaux Gouvêa, morador de Aparecida. O caso foi registrado como morte suspeita e encontro de cadáver.
Foram solicitados exame necroscópico, perícia no local, exame datiloscópico e exame toxicológico, que devem apontar as circunstâncias e a causa da morte.
A Polícia Civil segue investigando o caso.