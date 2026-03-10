O porteiro Celso Antonio Charleaux Gouvêa, de 66 anos, morador de Aparecida, viajou para visitar a namorada em São Paulo e acabou sendo encontrado morto na capital paulista, segundo registros da Polícia Civil.

O caso veio à tona após a família registrar o desaparecimento na Delegacia de Polícia de Aparecida. Posteriormente, um segundo boletim de ocorrência elaborado na capital paulista confirmou a identificação do corpo da vítima.