O Sindmetau (Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté e Região) firmou um protocolo de entendimento com a LG para permanência dos setores do CRM (central de atendimento e suporte aos clientes) e do estoque da empresa em Taubaté. Com isso, 327 empregos serão preservados.

O acordo tem validade de três anos, com previsão de novas discussões no segundo semestre de 2028. O conteúdo do protocolo, assinado no dia 3 de março, foi apresentado aos trabalhadores e trabalhadoras em assembleia na última quinta-feira (5).