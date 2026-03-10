Dois homens foram presos e uma motocicleta furtada foi recuperada em Taubaté. A ação ocorreu na tarde de domingo (8), durante patrulhamento de policiais militares da Força Tática do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

A equipe recebeu a informação de furto de uma Honda CG 160 Fan no bairro Caieiras e de que os autores do crime estariam no bairro Fonte Imaculada. Em diligência ao local, os suspeitos foram localizados e abordados. Ambos confessaram o furto e indicaram uma área de mata na estrada Antônio de Angelis, onde o veículo havia sido deixado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp