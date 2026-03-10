Como parte da programação dedicada ao Mês da Mulher, a Prefeitura de Ilhabela promove a Corrida Só Para Mulheres “Rita Deluziê”. A iniciativa tem o objetivo de promover o esporte e a saúde, a valorização feminina e também é uma ação social com arrecadação de itens.
Evento e inscrições
O evento acontece no dia 29 de março, com largada às 8h30 para um percurso de 5 quilômetros. A saída e chegada serão no Complexo Esportivo do Galera, no bairro Água Branca.
Para se inscrever, é necessário apresentar documento de identidade e realizar a doação de um pacote de lenço umedecido ou por um kit contendo três sabonetes e um creme dental. Os itens arrecadados serão destinados a ações sociais desenvolvidas no município.
As inscrições devem ser realizadas presencialmente no Paço Municipal da Prefeitura de Ilhabela, na rua Prefeito Mariano Procópio de Araújo Carvalho, nº 86, no bairro Perequê. O atendimento é das 9h às 13h, na Secretaria de Esporte e Lazer.
A entrega dos kits das participantes será realizada no dia da corrida, no próprio local do evento, das 6h30 às 8h.