Como parte da programação dedicada ao Mês da Mulher, a Prefeitura de Ilhabela promove a Corrida Só Para Mulheres “Rita Deluziê”. A iniciativa tem o objetivo de promover o esporte e a saúde, a valorização feminina e também é uma ação social com arrecadação de itens.

Evento e inscrições

O evento acontece no dia 29 de março, com largada às 8h30 para um percurso de 5 quilômetros. A saída e chegada serão no Complexo Esportivo do Galera, no bairro Água Branca.

