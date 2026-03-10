10 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
FLAGRANTE

Jovem com longa ficha criminal é preso furtando carro em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/46 ºBPM-I
Veículo Spin furtado no bairro Bosque dos Eucaliptos
Um jovem de 23 anos, com longa ficha criminal, foi preso na madrugada desta terça-feira (10) ao furtar um veículo em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada no bairro Bosque dos Eucaliptos, após o acionamento da polícia via 190 com a denúncia do furto em andamento.

Uma equipe da 2ª Companhia do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), em diligência ao local da denúncia, flagrou dois suspeitos mexendo em um veículo Spin. Ao perceberem a presença dos policiais, um deles conseguiu fugir para uma área de mata, mas o outro foi detido.

Em vistoria ao automóvel, constatou-se que o vidro do passageiro havia sido quebrado e o miolo da chave havia sido danificado. Em contato com a proprietária, o furto foi confirmado. O jovem confessou o crime e foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde se verificou que possuía registros criminais anteriores por receptação, roubo e tráfico de drogas, incluindo infrações na adolescência.

Diante dos fatos, permaneceu preso por tentativa de furto qualificado e à disposição da Justiça.

