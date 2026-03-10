Um jovem de 23 anos, com longa ficha criminal, foi preso na madrugada desta terça-feira (10) ao furtar um veículo em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada no bairro Bosque dos Eucaliptos, após o acionamento da polícia via 190 com a denúncia do furto em andamento.

Uma equipe da 2ª Companhia do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), em diligência ao local da denúncia, flagrou dois suspeitos mexendo em um veículo Spin. Ao perceberem a presença dos policiais, um deles conseguiu fugir para uma área de mata, mas o outro foi detido.

