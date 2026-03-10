O homem acusado de assassinar Mariana da Costa Nascimento, de 28 anos, em Taubaté, chegou a confessar à polícia que matou a ex-companheira e enterrou o corpo em uma área rural da cidade. Posteriormente, no entanto, ele mudou sua versão e passou a afirmar que encontrou a jovem morta e decidiu ocultar o cadáver.

O julgamento do caso acontece nesta terça-feira (10), em Taubaté (leia mais).

