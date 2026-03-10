O Departamento de Arquitetura da Unitau (Universidade de Taubaté) recebe a terceira edição do Fest'Ideias – Festival de Criatividade do Vale do Paraíba.
O evento, que acontece das 8h às 18h no dia 28 de março de 2026, é uma iniciativa da APP Vale (Associação dos Profissionais de Propaganda) e propõe como tema "A Criatividade Artesanal", um convite para discutir as origens da criação, o gesto humano e a valorização de artistas diante da Inteligência Artificial e de outras tecnologias.
A programação reunirá cerca de 100 participantes entre estudantes, artistas e profissionais de agências e startups.
Entre os convidados confirmados para as palestras e painéis estão Gustavo Guives e André Ueno, diretores da agência internacional Crispin, que abordarão a nova identidade da marca. O festival também traz o projeto audiovisual "Tamborimbaté: Sambas da Minha Terra", apresentado pelo sambista Rica Araújo e pelo cineasta André Pires, além de discussões sobre arquitetura sensorial com a pesquisadora Anne Matarazzo.
Outro ponto alto do evento é o resgate da cultura popular por meio do painel "As Figureiras: A essência da cultura popular em um mundo digital", que contará com Betinha Figureira, da Casa do Figureiro de Taubaté, e o realizador Bruno Urzua.
Complementando o cronograma, Vitor Kobbaz, da Verge Parceria Estratégica, palestrará sobre a organização do caos criativo por meio da metodologia Scrum e Marcos Ferraz, da agência Lebbe, discutirá o pensamento criativo no cotidiano das agências de comunicação.
As inscrições para o festival já estão abertas na plataforma Even3.
O Departamento de Arquitetura da Unitau fica na rua José de Alarcão nº 158 – Taubaté