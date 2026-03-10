O Departamento de Arquitetura da Unitau (Universidade de Taubaté) recebe a terceira edição do Fest'Ideias – Festival de Criatividade do Vale do Paraíba.

O evento, que acontece das 8h às 18h no dia 28 de março de 2026, é uma iniciativa da APP Vale (Associação dos Profissionais de Propaganda) e propõe como tema "A Criatividade Artesanal", um convite para discutir as origens da criação, o gesto humano e a valorização de artistas diante da Inteligência Artificial e de outras tecnologias.

