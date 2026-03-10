Um homem de 37 anos foi preso por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito em São José dos Campos. A prisão ocorreu na segunda-feira (9), no bairro Parque Nova Esperança, onde o suspeito havia efetuado disparos.
Policiais militares da Força Tática do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), durante patrulhamento pelo bairro na Operação Impacto Letalidade, receberam a informação de que ele se encontrava próximo a uma adega.
No local, os policiais o abordaram e ele confessou ser o autor dos disparos e que guardava a arma em sua residência. Na casa do denunciado, foi localizado um revólver Taurus, oxidado e com a numeração suprimida, contendo duas munições intactas, escondido no forro de PVC de seu quarto.
A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária onde permaneceu preso por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.