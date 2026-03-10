Um homem de 37 anos foi preso por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito em São José dos Campos. A prisão ocorreu na segunda-feira (9), no bairro Parque Nova Esperança, onde o suspeito havia efetuado disparos.

Policiais militares da Força Tática do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), durante patrulhamento pelo bairro na Operação Impacto Letalidade, receberam a informação de que ele se encontrava próximo a uma adega.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp