Uma manicure de 41 anos foi morta a facadas pelo ex-companheiro, na tarde desta segunda-feira (9), na região de Planaltina, no Distrito Federal. Após o crime, o homem dirigiu até uma delegacia com o corpo da vítima dentro do carro e informou aos policiais que havia cometido o assassinato.
A vítima foi identificada como Luanna Moreira. O autor do crime, Wellington de Rezende Silva, de 43 anos, trabalha como motorista de aplicativo.
Confissão na delegacia
De acordo com informações iniciais da polícia, Wellington procurou a 16ª Delegacia de Polícia de Planaltina e contou aos agentes que havia matado a ex-companheira.
Ele também indicou que o corpo da vítima estava dentro de um veículo estacionado nas dependências da unidade policial. Após a informação, equipes da delegacia foram até o local e confirmaram que a mulher estava no carro.
Vítima foi encontrada sem sinais vitais
Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foram acionadas e constataram que Luanna Moreira já estava sem sinais vitais.
A polícia informou que a mulher teria sido atingida por golpes de faca dentro do veículo.
Relacionamento de 20 anos
Segundo apuração preliminar, o casal havia mantido um relacionamento de cerca de 20 anos e tinha dois filhos. As circunstâncias do crime ainda estão sendo investigadas pelas autoridades, que apuram o que teria motivado o ataque.
*Com informações do portal Metrópoles
O caso é tratado como feminicídio.