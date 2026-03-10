Uma manicure de 41 anos foi morta a facadas pelo ex-companheiro, na tarde desta segunda-feira (9), na região de Planaltina, no Distrito Federal. Após o crime, o homem dirigiu até uma delegacia com o corpo da vítima dentro do carro e informou aos policiais que havia cometido o assassinato.

A vítima foi identificada como Luanna Moreira. O autor do crime, Wellington de Rezende Silva, de 43 anos, trabalha como motorista de aplicativo.

Confissão na delegacia