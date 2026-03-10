Vinte pessoas morreram vítimas das chuvas no estado de São Paulo, cinco delas no Vale do Paraíba e no Litoral Norte, de acordo com levantamento da Defesa Civil do Estado, atualizado nesta terça-feira (10).

Os casos aconteceram entre os dias 10 de dezembro de 2025 e 7 de março de 2026, em 15 cidades paulistas – quatro delas no Vale: Taubaté, Campos do Jordão, Ilhabela e Natividade da Serra (veja abaixo a lista de vítimas).