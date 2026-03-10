Vinte pessoas morreram vítimas das chuvas no estado de São Paulo, cinco delas no Vale do Paraíba e no Litoral Norte, de acordo com levantamento da Defesa Civil do Estado, atualizado nesta terça-feira (10).
Os casos aconteceram entre os dias 10 de dezembro de 2025 e 7 de março de 2026, em 15 cidades paulistas – quatro delas no Vale: Taubaté, Campos do Jordão, Ilhabela e Natividade da Serra (veja abaixo a lista de vítimas).
As fortes chuvas causaram a morte de 14 homens, cinco mulheres e uma criança. A primeira vítima foi registrada em Campos do Jordão, após um deslizamento de terra em 10 de dezembro de 2025.
Depois morreram duas pessoas em Ilhabela, em 16 de dezembro, vítimas de enxurrada e queda de muro. Em Taubaté, uma queda de árvore sobre veículo matou uma mulher em 14 de janeiro. A última vítima das chuvas na região morreu em 23 de fevereiro, após o desabamento de uma casa em Natividade da Serra.
Veja abaixo as vítimas das chuvas em São Paulo:
1: 10/12/25 – Campos do Jordão: deslizamento / Vítima: um homem
2: 10/12/25 – São Paulo (Zona Leste): queda de muro / Vítima: uma mulher
3: 12/12/25 – Guarulhos: queda de árvore sobre ponto de ônibus / Vítima: uma mulher
4: 13/12/25 – Juquitiba: descarga elétrica / Vítima: um homem
5: 14/12/25 – Bauru: enxurrada / Vítima: um homem
6: 16/12/25 – Ilhabela: queda de muro / Vítima: um homem
7: 16/12/25 – Ilhabela: enxurrada / Vítima: um homem
8: 19/12/25 – Guarulhos: carro arrastado pela enxurrada / Vítima: um homem
9: 29/12/25 – Franca: desabamento do telhado de um galpão / Vítima: um homem
10: 14/01/26 – Taubaté: queda de árvore sobre veículo / Vítima: uma mulher
11: 16/01/26 – São Paulo (Zona Sul): carro arrastado pela enxurrada / Vítima: um homem
12: 25/01/26 – São Paulo (Zona Norte): enxurrada / Vítima: um homem
13: 29/01/26 – Piracicaba: enxurrada / Vítima: um homem
14: 07/02/26 – Salto: desabamento de muro / Vítima: uma mulher
15: 08/02/26 – Indaiatuba: cabeça d’água / Vítima: um homem
16: 16/2/26 - São Paulo - enxurrada / Vítima: uma mulher
17: 18/2/26 - Pirassununga - queda de árvore sobre residência / Vítima: uma criança
18: 23/02/26 - Natividade da Serra: desabamento/ Vítima: um homem
19: 07/03/26 - São Bernardo do Campo: enxurrada / Vítima: um homem
20: 07/03/2026 - Sorocaba: enxurrara / Vítima: um homem