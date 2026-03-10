10 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
CHUVAS

Governo de SP envia ajuda humanitária a Guaratinguetá e Potim

Por Da redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
Agência SP
Divulgação/Agência SP
Guaratinguetá e Potim receberam ajuda humanitária do Governo de SP
Guaratinguetá e Potim receberam ajuda humanitária do Governo de SP

As cidades de Guaratinguetá e Potim, fortemente atingidas pelas chuvas registradas nos últimos dias, receberam ajuda humanitária do Fundo Social de São Paulo. Cestas básicas, kits de cama, mesa e banho e outros itens foram entregues em parceria com a Defesa Civil do Estado.

Guaratinguetá

O Fundo Social enviou a Guaratinguetá, no último sábado (7), 50 kits de cama, mesa e banho, 50 cestas básicas, cinco caixas com roupas, duas caixas com calçados, além de 50 quilos de ração para cães e gatos. A Coca-Cola FEMSA Brasil fez a doação de 100 fardos de água mineral e a Defesa Civil do Estado complementou as doações com o envio de 50 kits de limpeza.

Potim

Para Potim foram destinadas pelo Fundo Social cinco caixas com roupas, duas caixas com sapatos e 50 quilos de ração para cães e gatos. A Defesa Civil do Estado também enviou 60 cestas básicas, 60 kits de limpeza, 100 kits de higiene pessoal, três paletes com garrafas de água de 1,5 litro e 60 kits dormitório. Os itens foram retirados pela administração municipal nesta segunda-feira (9), no Centro de Distribuição do Fundo Social, localizado no Jaguaré, na capital paulista.

Para a primeira-dama do Estado e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas, a atuação rápida do poder público é fundamental em situações de emergência. “Em momentos como esses, é essencial agir com rapidez para garantir acolhimento, dignidade e suporte às famílias afetadas. Seguimos acompanhando de perto para assegurar o atendimento aos municípios atingidos”, afirmou.

