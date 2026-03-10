As cidades de Guaratinguetá e Potim, fortemente atingidas pelas chuvas registradas nos últimos dias, receberam ajuda humanitária do Fundo Social de São Paulo. Cestas básicas, kits de cama, mesa e banho e outros itens foram entregues em parceria com a Defesa Civil do Estado.

Guaratinguetá

O Fundo Social enviou a Guaratinguetá, no último sábado (7), 50 kits de cama, mesa e banho, 50 cestas básicas, cinco caixas com roupas, duas caixas com calçados, além de 50 quilos de ração para cães e gatos. A Coca-Cola FEMSA Brasil fez a doação de 100 fardos de água mineral e a Defesa Civil do Estado complementou as doações com o envio de 50 kits de limpeza.

Potim