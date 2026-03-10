Um morador da cidade de Aparecida que estava desaparecido foi encontrado morto em São Paulo, segundo boletins registrados pela Polícia Civil. A família procurou a delegacia para comunicar o sumiço. Um segundo documento, elaborado na capital, confirmou depois a identificação da vítima.
De acordo com o boletim de ocorrência registrado em Aparecida, a filha de Celso Antonio Charleaux Gouvêa, de 66 anos, informou que perdeu o contato com o pai após ele sair de casa com destino à capital paulista, onde visitaria a namorada. A comunicação formal do desaparecimento foi feita na manhã de 9 de março.
No mesmo boletim, a Polícia Civil incluiu depois uma atualização informando que a vítima havia sido encontrada morta, em referência a outro registro policial feito em São Paulo. Os históricos públicos dos dois documentos se complementam na identificação da vítima, mas não detalham a dinâmica completa que levou o morador até o local onde o corpo foi encontrado.
Mistério
No registro feito em Aparecida, a filha relatou que o pai saiu da residência na cidade para ir à capital e, desde então, não retornou nem voltou a fazer contato. Ela também informou à polícia que ele não tinha histórico de desaparecimentos, não era usuário de álcool ou drogas e não apresentava transtornos psicológicos ou quadro de desorientação mental.
Já o boletim elaborado no 13º Distrito Policial, na Casa Verde, em São Paulo, aponta que policiais militares foram acionados após um homem ser encontrado morto na avenida Cruzeiro do Sul, número 1.800, em Santana. Segundo o documento, a vítima estava sem documentos pessoais e apresentava sinais evidentes de morte, com preservação do local para perícia.
O boletim da capital informa que a identificação oficial foi feita pelo IIRGD (Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt), após pesquisas e confrontos no sistema ABIS/AFIS. O exame papiloscópico certificou que a vítima fatal era Celso Antonio Charleaux Gouvêa.
O documento também aponta que foram requisitados exame necroscópico, perícia de local, exame datiloscópico e toxicológico. Até a elaboração do boletim, a possível causa da morte ainda dependia da conclusão dos laudos periciais.
No registro feito na capital, a ocorrência aparece como morte suspeita e encontro de cadáver. O corpo foi localizado em via pública, e o atendimento contou com acionamento do Samu, que constatou o óbito no local.
A segunda edição do boletim registrado em Aparecida informa que houve contato com a filha da vítima para repassar as informações sobre a localização em óbito. A ocorrência foi então encaminhada para a área do fato, e segue em investigação.