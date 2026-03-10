Um morador da cidade de Aparecida que estava desaparecido foi encontrado morto em São Paulo, segundo boletins registrados pela Polícia Civil. A família procurou a delegacia para comunicar o sumiço. Um segundo documento, elaborado na capital, confirmou depois a identificação da vítima.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o boletim de ocorrência registrado em Aparecida, a filha de Celso Antonio Charleaux Gouvêa, de 66 anos, informou que perdeu o contato com o pai após ele sair de casa com destino à capital paulista, onde visitaria a namorada. A comunicação formal do desaparecimento foi feita na manhã de 9 de março.