Um cão da raça pitbull que estava solto atacou uma cadela e ameaçou crianças no bairro Parque Interlagos, na região sul de São José dos Campos. O caso foi registrado pela Polícia Civil após moradores acionarem a GCM (Guarda Civil Municipal) na noite de segunda-feira (9).

Segundo o boletim de ocorrência, o animal estava agressivo, atacou uma cadela na via pública e colocou crianças e outras pessoas em risco.