Um cão da raça pitbull que estava solto atacou uma cadela e ameaçou crianças no bairro Parque Interlagos, na região sul de São José dos Campos. O caso foi registrado pela Polícia Civil após moradores acionarem a GCM (Guarda Civil Municipal) na noite de segunda-feira (9).
Segundo o boletim de ocorrência, o animal estava agressivo, atacou uma cadela na via pública e colocou crianças e outras pessoas em risco.
De acordo com o registro policial, a ocorrência foi atendida na rua Dias Gomes, no Parque Interlagos. Quando a equipe chegou ao local, o pitbull já estava contido e amarrado a um poste.
Em seguida, os guardas localizaram o tutor, que confirmou ser o responsável pelo cão e fez o recolhimento do animal para a residência.
A cadela ferida, descrita no boletim como uma cachorra bege e comunitária, sofreu lesões na região da boca. Moradores próximos prestaram os primeiros socorros e continuaram cuidando do animal, já que ela não possui tutor formal.
Segundo a Polícia Civil, populares e uma moradora relataram à Guarda Civil Municipal que o pitbull estava solto e agressivo. O boletim informa que o ataque deixou a cadela machucada e aumentou o temor entre moradores da região, principalmente pelo risco a crianças que circulavam pela rua no momento da ocorrência.
O tutor do pitbull se comprometeu a cuidar da cadela ferida e providenciar medicação. Ainda assim, a responsável pelo acionamento informou à polícia que não seria a primeira vez que o cachorro escapava. Conforme o registro, já havia inclusive relato anterior de fuga que teria terminado com a morte de outro cão.
O caso foi registrado como contravenção penal por omissão de cautela na guarda ou condução de animais. Como se trata de termo circunstanciado, o tutor assinou compromisso de comparecer ao Juizado Especial Criminal e foi liberado.
Além do ataque à cadela, o boletim reforça que moradores demonstraram preocupação com a segurança no bairro. O documento policial registra que o cachorro teria escapado outras vezes, o que aumentou a apreensão de quem vive na região e circula pelo entorno do Parque Interlagos.
A ocorrência também destaca que a cachorrinha ferida continuou na rua, por ser comunitária e não ter tutor definido. Mesmo assim, pessoas que costumam cuidar do animal prestaram os primeiros atendimentos logo após o ataque.
Com novos registros envolvendo cães de grande porte, voltou ao debate a obrigatoriedade de itens de segurança para animais considerados potencialmente agressivos em São José dos Campos. A legislação municipal determina regras para circulação em locais públicos e de acesso coletivo.