Durante o mês de fevereiro de 2026, Caraguatatuba registrou 31 notificações e autuações relacionadas a irregularidades ambientais, algumas em resultado de atendimento às nove denúncias registradas pela comunidade no canal 156.

Ações de fiscalização percorreram os bairros Mococa, Pontal Santamarina, Pegorelli, Barranco Alto e Jetuba para reprimir crimes ambientais e prestar orientações à população sobre descarte correto de resíduos. As atividades foram promovidas pela Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca em parceria com a Polícia Ambiental.

