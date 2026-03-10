Nesta terça-feira (10), o trecho dos Contornos passará por intervenções noturnas para serviços de manutenção nos túneis no Litoral Norte. Os trabalhos estão programados para ocorrer entre as 22h e as 6h do dia seguinte, estendendo-se até a próxima quinta-feira (12). As atividades no Contorno Sul não exigirão o bloqueio total do trecho.

A operação funcionará com esquema de trânsito desviado para o túnel adjacente enquanto o outro estiver bloqueado para manutenção. O fluxo de veículos operará em sistema de mão dupla no túnel que estiver liberado, garantindo a continuidade do trajeto para os motoristas.