Inaugurado em 15 de março de 1970, o Estádio Martins Pereira completa 56 anos de história e volta a integrar oficialmente o roteiro do City Tour da cidade de São José dos Campos. A primeira visita desta nova fase acontece neste sábado (14), a partir das 9h, em um passeio gratuito que também contempla o Memorial Aeroespacial Brasileiro (MAB).

O passeio

O tour pelo estádio oferece uma experiência completa pelos bastidores do futebol. A visita monitorada inclui: