Inaugurado em 15 de março de 1970, o Estádio Martins Pereira completa 56 anos de história e volta a integrar oficialmente o roteiro do City Tour da cidade de São José dos Campos. A primeira visita desta nova fase acontece neste sábado (14), a partir das 9h, em um passeio gratuito que também contempla o Memorial Aeroespacial Brasileiro (MAB).
O passeio
O tour pelo estádio oferece uma experiência completa pelos bastidores do futebol. A visita monitorada inclui:
- acesso ao gramado e aos vestiários utilizados pelo São José Esporte Clube
- visitação à academia, sala de imprensa e setor administrativo
- entrada nos camarotes e visualização da placa de inauguração
Durante o percurso, os visitantes recebem informações sobre os fatos marcantes do clube e do estádio, com autorização livre para o registro de fotos e vídeos.
Reformas
Atualmente, o estádio municipal é administrado pela Gros Participações Ltda. sob um contrato de concessão de 25 anos. Desde que a iniciativa privada assumiu a gestão, o local recebeu novos equipamentos como o departamento médico e uma ala administrativa moderna.
Em 2026, o Martins Pereira passou por intervenções pontuais, incluindo a implantação de grama sintética atrás dos gols, construção de novos bancos de reservas e a remoção das grades do fosso. O gramado principal também recebeu tratamento especial, sendo hoje um dos mais bem avaliados do futebol paulista.
Visita ao MAB
Após a visita ao estádio, o grupo participante do tour será conduzido ao MAB (Memorial Aeroespacial Brasileiro), considerado um dos mais importantes espaços de preservação da memória aeroespacial do país. O local reúne acervos sobre a trajetória da inovação tecnológica e da aviação brasileira.
Durante a visita, os participantes poderão conhecer de perto protótipos, aviões históricos, equipamentos espaciais e descobrir curiosidades sobre a Embraer e a Força Aérea Brasileira.
Inscrições
As inscrições para os interessados seguem abertas até esta sexta-feira (13), véspera do evento, e podem ser realizadas pela Central 156 (telefone, site ou aplicativo) ou pelo e-mail turismo@sjc.sp.gov.br. As vagas para a atividade são limitadas.