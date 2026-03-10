A Defesa Civil Estadual informou que, nesta terça-feira (10), o dia começou com chuva fraca a moderada em áreas das faixas norte, oeste e leste do estado de São Paulo.

Essas chuvas ocorrem devido à influência de um cavado em médios níveis da atmosfera e devido a um sistema de baixa pressão atmosférica no sul do Mato Grosso do Sul.