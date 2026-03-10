A Defesa Civil Estadual informou que, nesta terça-feira (10), o dia começou com chuva fraca a moderada em áreas das faixas norte, oeste e leste do estado de São Paulo.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Essas chuvas ocorrem devido à influência de um cavado em médios níveis da atmosfera e devido a um sistema de baixa pressão atmosférica no sul do Mato Grosso do Sul.
Além disso, a circulação marítima contribui para manter maior disponibilidade de umidade principalmente na faixa leste, reforçando as instabilidades na região do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte.
Com isso, o tempo fica instável o dia todo no estado, com períodos inclusive de chuva moderada e forte e até persistente na faixa leste – onde está o Vale –, que podem vir acompanhadas de descargas elétricas, rajadas de vento e acumulados elevados de precipitação.
Diante desse cenário, há risco para transtornos pontuais, como alagamentos, enxurradas e até deslizamentos de terra em áreas vulneráveis.