10 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CLIMA INSTÁVEL

Sistema atmosférico traz instabilidade e chuva ao Vale e Litoral

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Vale pode ter mais um dia de chuva forte
Vale pode ter mais um dia de chuva forte

A Defesa Civil Estadual informou que, nesta terça-feira (10), o dia começou com chuva fraca a moderada em áreas das faixas norte, oeste e leste do estado de São Paulo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Essas chuvas ocorrem devido à influência de um cavado em médios níveis da atmosfera e devido a um sistema de baixa pressão atmosférica no sul do Mato Grosso do Sul.

Além disso, a circulação marítima contribui para manter maior disponibilidade de umidade principalmente na faixa leste, reforçando as instabilidades na região do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte.

Com isso, o tempo fica instável o dia todo no estado, com períodos inclusive de chuva moderada e forte e até persistente na faixa leste – onde está o Vale –, que podem vir acompanhadas de descargas elétricas, rajadas de vento e acumulados elevados de precipitação.

Diante desse cenário, há risco para transtornos pontuais, como alagamentos, enxurradas e até deslizamentos de terra em áreas vulneráveis.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários