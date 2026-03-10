Moradores denunciam novamente o abandono do córrego no bairro Jardim São Vicente, na zona leste de São José dos Campos.
O local, conhecido como piscinão, não recebe manutenção desde as chuvas de janeiro de 2026 e acumula detritos e sujeira, além de exalar forte odor de esgoto, colocando em risco a saúde da população.
Apesar de reivindicações anteriores registradas pela comunidade via 156, o canal oficial da Prefeitura, conforme noticiado pelo OVALE, a situação só se agrava.
Vistoria
Na última quarta-feira (4), segundo a comunidade, uma equipe técnica esteve no local para realizar uma vistoria. No entanto, até o momento, nenhuma intervenção de limpeza ou manutenção foi realizada.
O convívio com o córrego continua sendo descrito pelos residentes como "insuportável". O odor fétido e a proliferação de insetos e vetores de doenças são as principais queixas e preocupações.
Posicionamento da Prefeitura
A manutenção de córregos e a drenagem urbana são responsabilidades municipais, visando garantir a segurança hídrica e a saúde da população.
Questionada por OVALE sobre a previsão de manutenção, a Prefeitura de São José dos Campos manteve o posicionamento anterior, sem oferecer prazo para o início da limpeza, desassoreamento ou para um estudo técnico de canalização.