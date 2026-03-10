10 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
VEJA VÍDEO

Jd. São Vicente permanece com córrego sujo e cheiro de esgoto

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
OVALE
Córrego acumula sujeira e exala cheiro de esgoto
Córrego acumula sujeira e exala cheiro de esgoto

Moradores denunciam novamente o abandono do córrego no bairro Jardim São Vicente, na zona leste de São José dos Campos.

O local, conhecido como piscinão, não recebe manutenção desde as chuvas de janeiro de 2026 e acumula detritos e sujeira, além de exalar forte odor de esgoto, colocando em risco a saúde da população.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Apesar de reivindicações anteriores registradas pela comunidade via 156, o canal oficial da Prefeitura, conforme noticiado pelo OVALE, a situação só se agrava.

Vistoria 

Na última quarta-feira (4), segundo a comunidade, uma equipe técnica esteve no local para realizar uma vistoria. No entanto, até o momento, nenhuma intervenção de limpeza ou manutenção foi realizada.

O convívio com o córrego continua sendo descrito pelos residentes como "insuportável". O odor fétido e a proliferação de insetos e vetores de doenças são as principais queixas e preocupações.

Posicionamento da Prefeitura

A manutenção de córregos e a drenagem urbana são responsabilidades municipais, visando garantir a segurança hídrica e a saúde da população. 

Questionada por OVALE sobre a previsão de manutenção, a Prefeitura de São José dos Campos manteve o posicionamento anterior, sem oferecer prazo para o início da limpeza, desassoreamento ou para um estudo técnico de canalização.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários