Moradores denunciam novamente o abandono do córrego no bairro Jardim São Vicente, na zona leste de São José dos Campos.

O local, conhecido como piscinão, não recebe manutenção desde as chuvas de janeiro de 2026 e acumula detritos e sujeira, além de exalar forte odor de esgoto, colocando em risco a saúde da população.

