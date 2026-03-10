10 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
QUEBRA DE PROTETIVA

No Dia da Mulher, homem soca o rosto da ex-companheira e é preso

Por Da redação | Bananal
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um homem foi preso por violência doméstica, lesão corporal, desacato, resistência e descumprimento de medida protetiva em Bananal. A prisão ocorreu no domingo (8), Dia Internacional da Mulher.

Policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados para uma ocorrência de violência doméstica e no local, encontraram o agressor tentando invadir a casa da ex-companheira.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ele a havia agredido com um soco no rosto minutos antes e ofereceu resistência à prisão, sendo necessário algemá-lo.

As partes foram conduzidas à delegacia local, onde ele permaneceu preso em flagrante e à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários