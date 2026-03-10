Um homem foi preso por violência doméstica, lesão corporal, desacato, resistência e descumprimento de medida protetiva em Bananal. A prisão ocorreu no domingo (8), Dia Internacional da Mulher.

Policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados para uma ocorrência de violência doméstica e no local, encontraram o agressor tentando invadir a casa da ex-companheira.

