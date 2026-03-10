Um homem foi preso por tráfico de drogas após tentar fugir jogando drogas na rua, em Lorena.

A ação ocorreu na madrugada de segunda-feira (9), durante patrulhamento de policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) no bairro Campo dos Ipês.

