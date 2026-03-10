Um homem foi preso por tráfico de drogas após tentar fugir jogando drogas na rua, em Lorena.
A ação ocorreu na madrugada de segunda-feira (9), durante patrulhamento de policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) no bairro Campo dos Ipês.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Ao visualizar a viatura, o suspeito empreendeu fuga e arremessou objetos na via que foram recuperados pela equipe sendo:
- 350 eppendorfs vazios
- 56 eppendorfs de cocaína
- uma balança de precisão
Ele foi alcançado e conduzido ao plantão policial, onde permaneceu preso, à disposição da Justiça.