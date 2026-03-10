10 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
TRÁFICO DE DROGAS

Homem é preso por tráfico após jogar cocaína na via em Lorena

Por Da redação | Lorena
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/23º BPM-I
Drogas apreendidas em Lorena
Drogas apreendidas em Lorena

Um homem foi preso por tráfico de drogas após tentar fugir jogando drogas na rua, em Lorena.

A ação ocorreu na madrugada de segunda-feira (9), durante patrulhamento de policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) no bairro Campo dos Ipês.

Ao visualizar a viatura, o suspeito empreendeu fuga e arremessou objetos na via que foram recuperados pela equipe sendo:

  • 350 eppendorfs vazios
  • 56 eppendorfs de cocaína
  • uma balança de precisão

Ele foi alcançado e conduzido ao plantão policial, onde permaneceu preso, à disposição da Justiça.

