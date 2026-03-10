10 de março de 2026
FLAGRANTE

Mulher joga drogas no bueiro, mas é presa por tráfico em Lorena

Por Da redação | Lorena
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/23º BPM-I
Cocaína apreendida na Vila Passos, em Lorena
Uma mulher foi presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas em Lorena. A prisão ocorreu na tarde de domingo (8), no bairro Vila Passos e resultou também na apreensão de drogas em dinheiro.

Policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) patrulhavam a região quando avistaram a mulher suspeita.

Ela, ao perceber a viatura, jogou pinos de cocaína dentro de um bueiro aberto. Ainda durante a abordagem, foram localizados com ela mais porções de drogas e dinheiro totalizando 167 pinos de cocaína e R$ 390.

Diante dos fatos, ela foi conduzida ao Plantão Policial de Lorena, onde permaneceu presa.

