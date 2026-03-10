Uma mulher foi presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas em Lorena. A prisão ocorreu na tarde de domingo (8), no bairro Vila Passos e resultou também na apreensão de drogas em dinheiro.

Policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) patrulhavam a região quando avistaram a mulher suspeita.

