10 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ATO INFRACIONAL

Adolescente é apreendido com 54 pinos de cocaína em Lorena

Por Da redação | Lorena
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um adolescente foi apreendido por ato infracional de tráfico de drogas em Lorena. A ocorrência foi registrada no domingo (8), durante patrulhamento de policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) no bairro Vila São Miguel.

Ao ser abordado, a equipe localizou com ele 54 pinos eppendorf com cocaína e R$ 58 em espécie.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ele foi conduzido ao Plantão Policial de Lorena, onde permaneceu à disposição da justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários