Um adolescente foi apreendido por ato infracional de tráfico de drogas em Lorena. A ocorrência foi registrada no domingo (8), durante patrulhamento de policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) no bairro Vila São Miguel.

Ao ser abordado, a equipe localizou com ele 54 pinos eppendorf com cocaína e R$ 58 em espécie.

