10 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRÁFICO DE DROGAS

Homem é preso com cocaína, maconha, crack e haxixe no Cecap

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Drogas apreendidas no Cecap
Drogas apreendidas no Cecap

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas no bairro Cecap, em Taubaté.

A ocorrência foi registrada na madrugada de sábado (7), resultando na apreensão de 194 porções de drogas diversas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Policiais militares da Cia. de Força Tática do 5º Batalhão de Caçadores avistaram e abordaram o suspeito, que confessou a prática criminosa. Em sua posse e nas proximidades, foram apreendidas:

  • 93 porções de maconha
  • 64 eppendorfs com cocaína
  • 18 pedras de crack
  • 14 porções de flor
  • cinco porções de haxixe
  • R$ 71,00 em dinheiro.

Diante dos fatos, ele foi conduzido ao plantão policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários