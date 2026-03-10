Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas no bairro Cecap, em Taubaté.
A ocorrência foi registrada na madrugada de sábado (7), resultando na apreensão de 194 porções de drogas diversas.
Policiais militares da Cia. de Força Tática do 5º Batalhão de Caçadores avistaram e abordaram o suspeito, que confessou a prática criminosa. Em sua posse e nas proximidades, foram apreendidas:
- 93 porções de maconha
- 64 eppendorfs com cocaína
- 18 pedras de crack
- 14 porções de flor
- cinco porções de haxixe
- R$ 71,00 em dinheiro.
Diante dos fatos, ele foi conduzido ao plantão policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.