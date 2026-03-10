Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas no bairro Cecap, em Taubaté.

A ocorrência foi registrada na madrugada de sábado (7), resultando na apreensão de 194 porções de drogas diversas.

