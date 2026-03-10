10 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRÁFICO DE DROGAS

Homem é preso vendendo porções de droga do Pica-Pau em Caçapava

Por Da redação | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/46º BPM-I
Drogas apreendidas em Caçapava
Drogas apreendidas em Caçapava

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas sentado na calçada da rua 10, no bairro Pinus do Iriguaçu 2, em Caçapava.

A prisão ocorreu no domingo (8). A equipe de policiais militares, em patrulhamento, o avistou sentado com um rádio comunicador e uma mochila aos pés.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em abordagem, foram localizados com ele lança-perfume e 140 porções de entorpecentes, algumas embaladas com a imagem do personagem Pica-Pau, sendo:

  • aproximadamente 200 ml de lança-perfume
  • 49 papelotes de cocaína
  • 64 porções de maconha
  • 14 pinos de cocaína
  • 13 porções de crack

Além dos entorpecentes, ele portava o rádio, dinheiro, celular, material para embalar drogas e anotações do tráfico. Todo material foi apreendido e ele foi conduzido ao Distrito Policial de Caçapava, permanecendo preso à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários