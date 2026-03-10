Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas sentado na calçada da rua 10, no bairro Pinus do Iriguaçu 2, em Caçapava.

A prisão ocorreu no domingo (8). A equipe de policiais militares, em patrulhamento, o avistou sentado com um rádio comunicador e uma mochila aos pés.

