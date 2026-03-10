Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas sentado na calçada da rua 10, no bairro Pinus do Iriguaçu 2, em Caçapava.
A prisão ocorreu no domingo (8). A equipe de policiais militares, em patrulhamento, o avistou sentado com um rádio comunicador e uma mochila aos pés.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Em abordagem, foram localizados com ele lança-perfume e 140 porções de entorpecentes, algumas embaladas com a imagem do personagem Pica-Pau, sendo:
- aproximadamente 200 ml de lança-perfume
- 49 papelotes de cocaína
- 64 porções de maconha
- 14 pinos de cocaína
- 13 porções de crack
Além dos entorpecentes, ele portava o rádio, dinheiro, celular, material para embalar drogas e anotações do tráfico. Todo material foi apreendido e ele foi conduzido ao Distrito Policial de Caçapava, permanecendo preso à disposição da Justiça.