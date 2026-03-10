O primeiro E-Freighter da Embraer – jato comercial convertido para cargueiro – entrou em serviço na Europa com a Bridges Air Cargo, primeira cliente a operar o modelo E190F. O jato realizou seu voo comercial inaugural na segunda-feira (9), partindo de Colônia (Alemanha) com destino a Larnaca (Chipre), transportando cargas prioritárias.
A aeronave apoiará as operações da Bridges Worldwide, oferecendo soluções para encomendas prioritárias e entregas expressas em sua malha aérea na Europa, Oriente Médio e África.
“Trabalhamos intensamente nos últimos 12 meses no desenvolvimento de um contêiner sob medida e na criação dos sistemas necessários para viabilizar este marco. Confiamos que o E-Freighter terá um papel importante no fortalecimento das soluções da malha da Bridges na faixa de 8 a 12 toneladas para o setor de encomendas prioritárias”, disse Guy Bridges, CEO do Grupo Bridges.
George Mamangakis, diretor de Investimentos da Regional One, complementa: “A entrada em operação hoje é um marco importante para o programa E-Freighter e comprova a força da parceria entre Embraer, Bridges Air Cargo e Regional One. O sucesso do primeiro voo comercial reforça nossa confiança na plataforma E190F e em sua capacidade de oferecer uma solução competitiva em toda a região da Europa, Oriente Médio e da África”.
Arjan Meijer, presidente e CEO da Embraer Aviação Comercial, disse: “Parabenizamos a Bridges Air Cargo pelo sucesso na realização de seu primeiro voo comercial com o E-Freighter. Este marco representa uma nova etapa em nossa parceria. A Embraer está comprometida em apoiar as operações da Bridges, oferecendo os mais altos níveis de desempenho e confiabilidade. Temos orgulho de fazer parte deste momento histórico e esperamos avançar juntos rumo a novas oportunidades no mercado de cargas”.
Jatos cargueiros
Em 2025, a Embraer ampliou sua parceria com a Regional One, com soma de duas conversões de jatos de passageiros para cargueiros, o que dobrou a encomenda inicial. A continuidade dessa parceria reforça a solidez do compromisso da Regional One em expandir sua capacidade de carga por meio do programa inovador de conversão jatos de passageiros para cargueiros desenvolvido pela Embraer.
O E190F foi concebido para atender às demandas crescentes do comércio eletrônico e do novo perfil do varejo, que exigem entregas rápidas e operações descentralizadas, ampliando a necessidade de acesso mais ágil a mercados regionais e cidades de menor porte. O jato preenche uma lacuna no mercado de carga aérea e substitui modelos mais antigos e menos eficientes.
Segundo a Embraer, os jatos comerciais convertidos para cargueiros oferecem 40% mais volume, alcance até três vezes superior ao de turboélices cargueiros de grande porte e até 30% de redução nos custos operacionais em comparação com narrowbodies maiores. Quando considerada a capacidade combinada do porão e do convés principal, a carga estrutural máxima totaliza 13,5 mil kg.