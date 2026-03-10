Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O primeiro E-Freighter da Embraer – jato comercial convertido para cargueiro – entrou em serviço na Europa com a Bridges Air Cargo, primeira cliente a operar o modelo E190F. O jato realizou seu voo comercial inaugural na segunda-feira (9), partindo de Colônia (Alemanha) com destino a Larnaca (Chipre), transportando cargas prioritárias.

“Trabalhamos intensamente nos últimos 12 meses no desenvolvimento de um contêiner sob medida e na criação dos sistemas necessários para viabilizar este marco. Confiamos que o E-Freighter terá um papel importante no fortalecimento das soluções da malha da Bridges na faixa de 8 a 12 toneladas para o setor de encomendas prioritárias”, disse Guy Bridges, CEO do Grupo Bridges.

George Mamangakis, diretor de Investimentos da Regional One, complementa: “A entrada em operação hoje é um marco importante para o programa E-Freighter e comprova a força da parceria entre Embraer, Bridges Air Cargo e Regional One. O sucesso do primeiro voo comercial reforça nossa confiança na plataforma E190F e em sua capacidade de oferecer uma solução competitiva em toda a região da Europa, Oriente Médio e da África”.

Arjan Meijer, presidente e CEO da Embraer Aviação Comercial, disse: “Parabenizamos a Bridges Air Cargo pelo sucesso na realização de seu primeiro voo comercial com o E-Freighter. Este marco representa uma nova etapa em nossa parceria. A Embraer está comprometida em apoiar as operações da Bridges, oferecendo os mais altos níveis de desempenho e confiabilidade. Temos orgulho de fazer parte deste momento histórico e esperamos avançar juntos rumo a novas oportunidades no mercado de cargas”.

Jatos cargueiros