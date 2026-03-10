O Santuário Nacional de Aparecida espera receber 30 mil devotas para rezar, louvar e celebrar a 13ª edição da Romaria Nacional do Terço das Mulheres, de 13 a 15 de março. O tema da edição é “Vivemos em família a alegria do amor!”, em sintonia com o tema da Romaria do Terço dos Homens no mês anterior. O lema do encontro é “Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus" (Filipenses 2,5).
"As Romarias do Terço, tanto dos homens quanto das mulheres, possuem temas que não envolvem somente um destes públicos, mas de forma ampla, todas as famílias. Os homens e as mulheres rezam pelas famílias, por isso a temática de ambos estão interligadas", afirmou o prefeito de Igreja do Santuário Nacional, padre Jorge Américo.
Tema e lema da Romaria do Terço convidam as mulheres a refletirem sobre o compromisso da oração e a vivência do amor de Cristo que transborda alegria a partir do coração da mulher do terço e se estende para toda sua família.
Programação
A programação se inicia na sexta-feira (13), com a Missa de Abertura no Altar Central, seguida da Novena de São José e Consagração das Mulheres do Terço às 19h.
No sábado (14), a programação começa logo pela manhã, com a Escola de Maria, às 7h30, no Altar Central, às 9h acontece a Missa Solene, às 10h15 o Programa Sábado no Santuário no Jardim da Fachada norte com a participação das mulheres do terço, às 10h30 as coordenadoras têm um encontro marcado no Auditório Padre Noé Sotillo, às 14h acontece o Terço Solene seguido da Consagração, a programação do sábado se encerra às 19h com a Procissão Mariana, uma Homenagem das Mulheres à Mãe Aparecida.
No domingo (15), pela manhã, as mulheres do terço se reúnem às 8h, no Altar Central, para participar da Missa de envio, onde vão celebrar o encerramento de mais uma Romaria Nacional do Terço das Mulheres e serão enviadas a dar continuidade da missão de rezar o terço em suas comunidades.