O Santuário Nacional de Aparecida espera receber 30 mil devotas para rezar, louvar e celebrar a 13ª edição da Romaria Nacional do Terço das Mulheres, de 13 a 15 de março. O tema da edição é “Vivemos em família a alegria do amor!”, em sintonia com o tema da Romaria do Terço dos Homens no mês anterior. O lema do encontro é “Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus" (Filipenses 2,5).

"As Romarias do Terço, tanto dos homens quanto das mulheres, possuem temas que não envolvem somente um destes públicos, mas de forma ampla, todas as famílias. Os homens e as mulheres rezam pelas famílias, por isso a temática de ambos estão interligadas", afirmou o prefeito de Igreja do Santuário Nacional, padre Jorge Américo.