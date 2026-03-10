10 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
EM TAUBATÉ

Homem compra moto pelo Facebook e é preso por receptação

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/ 5º BPM-I
Moto furtada em SP no dia 29 de janeiro de 2026 foi recuperada em Taubaté
Moto furtada em SP no dia 29 de janeiro de 2026 foi recuperada em Taubaté

Um homem foi preso em Taubaté pelo crime de receptação ao ser flagrado com uma motocicleta furtada. A prisão ocorreu na última sexta-feira (6), no Conjunto Habitacional Milton Alvarenga Peixoto.

Policiais da Força Tática do 5º BPM-I (Batalhão da Polícia Militar do Interior) "General Salgado" avistaram o suspeito próximo à motocicleta durante patrulhamento e o abordaram. Nada de ilícito foi localizado com ele, mas em consulta ao emplacamento do veículo pelo aplicativo Muralha Paulista e Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), constatou-se que a moto tinha registro de furto em São Paulo, com data de 29 de janeiro de 2026.

Questionado, o homem afirmou que havia adquirido o veículo recentemente pelo Facebook. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão.

A ocorrência foi conduzida à Delegacia de Polícia de Taubaté, onde ele permaneceu preso, à disposição da Justiça.

