Um homem foi preso em Taubaté pelo crime de receptação ao ser flagrado com uma motocicleta furtada. A prisão ocorreu na última sexta-feira (6), no Conjunto Habitacional Milton Alvarenga Peixoto.

Policiais da Força Tática do 5º BPM-I (Batalhão da Polícia Militar do Interior) "General Salgado" avistaram o suspeito próximo à motocicleta durante patrulhamento e o abordaram. Nada de ilícito foi localizado com ele, mas em consulta ao emplacamento do veículo pelo aplicativo Muralha Paulista e Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), constatou-se que a moto tinha registro de furto em São Paulo, com data de 29 de janeiro de 2026.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp