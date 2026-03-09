A Polícia Civil investiga a morte de um homem encontrado baleado na região central de Lorena. O crime ocorreu nas proximidades de um bar localizado na avenida Francisco de Paula Brasil, uma das vias mais movimentadas da cidade.

A vítima foi identificada como Rodrigo Fabiano de Oliveira, de 44 anos. De acordo com informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após relatos de disparos de arma de fogo na região. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram o homem caído no chão, com muito sangue ao redor.