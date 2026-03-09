A Polícia Civil investiga a morte de um homem encontrado baleado na região central de Lorena. O crime ocorreu nas proximidades de um bar localizado na avenida Francisco de Paula Brasil, uma das vias mais movimentadas da cidade.
A vítima foi identificada como Rodrigo Fabiano de Oliveira, de 44 anos. De acordo com informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após relatos de disparos de arma de fogo na região. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram o homem caído no chão, com muito sangue ao redor.
Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram chamadas para prestar socorro, mas o óbito foi confirmado ainda no local. O caso foi registrado como homicídio de autoria desconhecida.
Durante o levantamento inicial da ocorrência, testemunhas que estavam em um bar próximo relataram à polícia que dois homens teriam chegado ao local em um Fiat Palio pouco antes dos tiros. Após os disparos, um deles teria deixado a área rapidamente. A informação, no entanto, ainda está sendo analisada pelos investigadores.
Na cena do crime, um detalhe chamou a atenção dos policiais: um chinelo branco encontrado abandonado, que pode ter sido deixado por um dos envolvidos ou durante a fuga. O objeto foi registrado pela perícia e pode ajudar a esclarecer a dinâmica do homicídio.
Outro ponto importante para a investigação são as câmeras de segurança instaladas nas proximidades do bar e de comércios da região. As imagens deverão ser analisadas pela Polícia Civil para identificar possíveis suspeitos e verificar a movimentação de pessoas e veículos antes e depois dos disparos.
Durante o trabalho pericial, os policiais também recolheram objetos pessoais da vítima, como celular, carteira e chaves, que poderão auxiliar na reconstrução dos últimos momentos antes do crime.
O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que agora busca reunir depoimentos, analisar as imagens de monitoramento e aguardar os resultados da perícia para esclarecer as circunstâncias do homicídio. Até o momento, ninguém foi preso.