09 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
JUSTIÇA

Acusado de matar e enterrar ex em Taubaté será julgado na terça

Por Leandro Vaz | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Homem vai ser julgado em Taubaté
Homem vai ser julgado em Taubaté

O homem acusado de assassinar a ex-companheira e ocultar o corpo em Taubaté, será submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri nesta terça-feira (10). A sessão está marcada para começar pela manhã no Fórum da cidade.

O crime, que causou forte repercussão na região, ocorreu após o desaparecimento da jovem Mariana da Costa Nascimento. Segundo as investigações, ela havia saído com o então companheiro e não foi mais vista, o que levou familiares a procurarem a polícia.

A partir do registro do desaparecimento, equipes da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) iniciaram buscas e levantamentos para localizar a vítima. Durante as diligências, policiais encontraram indícios em uma área rural do bairro Canta Galo, nas proximidades do Rio Una. No local foram localizados objetos pessoais da jovem, incluindo o telefone celular e peças de vestuário.

Com o avanço das investigações, o ex-namorado da vítima passou a ser apontado como principal suspeito do crime. O corpo da jovem acabou sendo localizado enterrado, o que levou à acusação de homicídio e ocultação de cadáver.

Durante o julgamento, estão previstos os depoimentos de testemunhas do caso, além do interrogatório do acusado. O Ministério Público e a defesa apresentarão suas versões dos fatos aos jurados.

Ao final da sessão, sete jurados escolhidos pela Justiça serão responsáveis por decidir se o réu será condenado ou absolvido pelas acusações relacionadas ao crime. O caso gerou grande comoção em Taubaté e deve atrair a atenção de familiares, autoridades e moradores durante o julgamento.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários