O homem acusado de assassinar a ex-companheira e ocultar o corpo em Taubaté, será submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri nesta terça-feira (10). A sessão está marcada para começar pela manhã no Fórum da cidade.
O crime, que causou forte repercussão na região, ocorreu após o desaparecimento da jovem Mariana da Costa Nascimento. Segundo as investigações, ela havia saído com o então companheiro e não foi mais vista, o que levou familiares a procurarem a polícia.
A partir do registro do desaparecimento, equipes da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) iniciaram buscas e levantamentos para localizar a vítima. Durante as diligências, policiais encontraram indícios em uma área rural do bairro Canta Galo, nas proximidades do Rio Una. No local foram localizados objetos pessoais da jovem, incluindo o telefone celular e peças de vestuário.
Com o avanço das investigações, o ex-namorado da vítima passou a ser apontado como principal suspeito do crime. O corpo da jovem acabou sendo localizado enterrado, o que levou à acusação de homicídio e ocultação de cadáver.
Durante o julgamento, estão previstos os depoimentos de testemunhas do caso, além do interrogatório do acusado. O Ministério Público e a defesa apresentarão suas versões dos fatos aos jurados.
Ao final da sessão, sete jurados escolhidos pela Justiça serão responsáveis por decidir se o réu será condenado ou absolvido pelas acusações relacionadas ao crime. O caso gerou grande comoção em Taubaté e deve atrair a atenção de familiares, autoridades e moradores durante o julgamento.