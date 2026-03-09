O homem acusado de assassinar a ex-companheira e ocultar o corpo em Taubaté, será submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri nesta terça-feira (10). A sessão está marcada para começar pela manhã no Fórum da cidade.

O crime, que causou forte repercussão na região, ocorreu após o desaparecimento da jovem Mariana da Costa Nascimento. Segundo as investigações, ela havia saído com o então companheiro e não foi mais vista, o que levou familiares a procurarem a polícia.

A partir do registro do desaparecimento, equipes da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) iniciaram buscas e levantamentos para localizar a vítima. Durante as diligências, policiais encontraram indícios em uma área rural do bairro Canta Galo, nas proximidades do Rio Una. No local foram localizados objetos pessoais da jovem, incluindo o telefone celular e peças de vestuário.