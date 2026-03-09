09 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
LUTO

Adeus, Roselene; aos 56 anos, deixou familiares em luto no Vale

Por Da Redação | Jacareí
Reprodução
Roselene Rodrigues de Oliveira Martins
Roselene Rodrigues de Oliveira Martins

Roselene Rodrigues de Oliveira Martins morreu em Jacareí aos 56 anos neste último domingo (8). Ela foi sepultada nesta segunda, no início da tarde, no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.

Essa morte precoce de Roselene deixou amigos e familiares abalados e tristes. Nas redes sociais, diversos conhecidos deixaram mensagens de força.

Uma delas foi Eliana Santos. "Meus sentimentos a todos os familiares e amigos que Deus conforte seus corações enlutados", disse.

Sumara de Souza também lamentou. "Vai em paz, Rose, terça enchi seu saco, até falo que ia chama o segurança pra me tira do quarto....agora acabou seu sofrimento", escreveu.

