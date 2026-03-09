Roselene Rodrigues de Oliveira Martins morreu em Jacareí aos 56 anos neste último domingo (8). Ela foi sepultada nesta segunda, no início da tarde, no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.
Essa morte precoce de Roselene deixou amigos e familiares abalados e tristes. Nas redes sociais, diversos conhecidos deixaram mensagens de força.
Uma delas foi Eliana Santos. "Meus sentimentos a todos os familiares e amigos que Deus conforte seus corações enlutados", disse.
Sumara de Souza também lamentou. "Vai em paz, Rose, terça enchi seu saco, até falo que ia chama o segurança pra me tira do quarto....agora acabou seu sofrimento", escreveu.