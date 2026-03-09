Zona Azul

Somente 3% das vagas da Zona Azul de Taubaté são destinadas a idosos, que não precisam pagar pelo estacionamento rotativo. O balanço foi repassado pela Prefeitura à Câmara, em resposta a requerimento do vereador Dentinho (PP).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Idosos

Segundo a Prefeitura, das 3.507 vagas da Zona Azul, 108 são exclusivas para idosos, sendo que 71 delas permitem estacionar por até 2 horas e 37 por até 4 horas.