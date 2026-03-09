Uma adolescente de 15 anos ficou ferida após ser atropelada na tarde desta segunda-feira (9), no bairro Monção, em Taubaté.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada às 16h35 para atender uma ocorrência de atropelamento na rua Domingues Ribas, nº 1.
No local, as equipes de resgate prestaram atendimento à vítima, que apresentava ferimento na perna esquerda. Após os primeiros socorros, a adolescente foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Taubaté para avaliação médica.
As circunstâncias do atropelamento não foram informadas.