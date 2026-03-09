09 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ACIDENTE

Adolescente de 15 anos fica ferida após atropelamento em Taubaté

Por Leandro Vaz | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Jovem foi atropelada em Taubaté
Jovem foi atropelada em Taubaté

Uma adolescente de 15 anos ficou ferida após ser atropelada na tarde desta segunda-feira (9), no bairro Monção, em Taubaté.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada às 16h35 para atender uma ocorrência de atropelamento na rua Domingues Ribas, nº 1.

No local, as equipes de resgate prestaram atendimento à vítima, que apresentava ferimento na perna esquerda. Após os primeiros socorros, a adolescente foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Taubaté para avaliação médica.

As circunstâncias do atropelamento não foram informadas.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários