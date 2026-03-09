Rosa Correa de Moraes morreu neste último domingo (8), em Jacreí, aos 73 anos. Ela foi sepultada no início da tarde desta segunda-feira (9), no Cemitério Campo da Saudade, no bairro Avareí.

Muito querida, Rosangela também era muito religiosa. Assim, deixará muitas saudades e lições de vida aos familiares. Apesar da dor, as boas lembranças irão prevalecer.