Adeus, dona Rosa; aos 73 anos, deixa família de luto no Vale

Por Da Redação | Jacareí
Adeus, dona Rosa; aos 73 anos, deixa família de luto no ValeC

Rosa Correa de Moraes morreu neste último domingo (8), em Jacreí, aos 73 anos. Ela foi sepultada no início da tarde desta segunda-feira (9), no Cemitério Campo da Saudade, no bairro Avareí.

Muito querida, Rosangela também era muito religiosa. Assim, deixará muitas saudades e lições de vida aos familiares. Apesar da dor, as boas lembranças irão prevalecer.

Rosangela Aparecida de Morais, uma das sobrinhas, prestou homenangem nas redes sociais. "Minha querida e amada Tia Madrinha! Me batizou nessa data 08/03/1981, na Paróquia São João Batista e hoje sua partida! Mulher de Deus! Tão amorosa e engajada com todos da família! Esteja com o Senhor Criador da Humanidade Sabemos o amor que nos ofereceu e o exemplo de Vida! Jesus Cristo esteja com toda nossa família hoje e sempre! Para nos tornarmos Pessoas melhores, em tudo que fazemos! Seguimos com os dons do Espírito Santo! E habilidades humanas! Que encontre o tesouro mais digno de uma alma! Paz!", disse.

Viviane Moraes, outra sobrinha, também lamentou. "Hoje no dia das mulheres perdi uma mulher muito importante na minha vida, minha tia, minha madrinha, minha segunda mãe, uma mulher simples que não precisava de muito para viver, ajudava todos a sua volta até os animais, passarinhos e cachorros, vou sentir muito sua falta, mas sei que Deus te receberá de braços abertos, descanse em paz", escreveu.

