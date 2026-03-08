A Polícia Civil tenta identificar e localizar um motoqueiro que estuprou uma jovem de 21 anos em um ponto de ônibus na região do Taquari, na zona norte de São José dos Campos.

Segundo o boletim de ocorrência, o ataque aconteceu na noite de sexta-feira (6), por volta de 23h50, nas proximidades da Rodovia SP-50, na altura aproximada do km 113.

De acordo com o relato da vítima, ela havia descido de um ônibus e parou no ponto para descansar quando foi surpreendida por um homem que chegou em uma motocicleta.