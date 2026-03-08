A Polícia Civil tenta identificar e localizar um motoqueiro que estuprou uma jovem de 21 anos em um ponto de ônibus na região do Taquari, na zona norte de São José dos Campos.
Segundo o boletim de ocorrência, o ataque aconteceu na noite de sexta-feira (6), por volta de 23h50, nas proximidades da Rodovia SP-50, na altura aproximada do km 113.
De acordo com o relato da vítima, ela havia descido de um ônibus e parou no ponto para descansar quando foi surpreendida por um homem que chegou em uma motocicleta.
O agressor a levou para a parte de trás da estrutura do ponto e a obrigou a manter relação sexual contra a vontade. Após o crime, o suspeito fugiu e ainda não foi identificado.
Vítima procurou ajuda no dia seguinte
Conforme o registro policial, a jovem não acionou a polícia imediatamente por medo.
No dia seguinte, sentindo dores e apresentando sangramento, ela pediu ajuda médica. O atendimento foi realizado pelo Samu, que encaminhou a vítima para a UPA Alto da Ponte, onde permaneceu sob cuidados médicos.
Investigação da Delegacia da Mulher
A ocorrência foi registrada como estupro consumado e autoria desconhecida. O caso será investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher, que agora busca identificar o autor do crime.
Segundo o boletim, a vítima não conseguiu informar a placa ou características detalhadas da motocicleta utilizada pelo agressor, o que dificulta as primeiras etapas das buscas.
Polícia busca imagens e testemunhas
O registro também aponta que não foram localizadas testemunhas no ponto de ônibus.
Como a vítima estava internada no momento do registro da ocorrência, a oitiva formal não pôde ser realizada imediatamente durante o plantão policial.
Investigação
Agora, a Polícia Civil realiza diligências que incluem: levantamento de imagens de câmeras de segurança na região; mapeamento da possível rota de fuga do suspeito; coleta de novos depoimentos;
O procedimento foi encaminhado à autoridade policial responsável, que dará continuidade às investigações.