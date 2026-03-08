08 de março de 2026
VIOLÊNCIA

SJC: Quem é o motoqueiro que violentou mulher em ponto de ônibus?

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Imagem ilustrativa

A Polícia Civil tenta identificar e localizar um motoqueiro que estuprou uma jovem de 21 anos em um ponto de ônibus na região do Taquari, na zona norte de São José dos Campos.

Segundo o boletim de ocorrência, o ataque aconteceu na noite de sexta-feira (6), por volta de 23h50, nas proximidades da Rodovia SP-50, na altura aproximada do km 113.

De acordo com o relato da vítima, ela havia descido de um ônibus e parou no ponto para descansar quando foi surpreendida por um homem que chegou em uma motocicleta.

O agressor a levou para a parte de trás da estrutura do ponto e a obrigou a manter relação sexual contra a vontade. Após o crime, o suspeito fugiu e ainda não foi identificado.

Vítima procurou ajuda no dia seguinte

Conforme o registro policial, a jovem não acionou a polícia imediatamente por medo.

No dia seguinte, sentindo dores e apresentando sangramento, ela pediu ajuda médica. O atendimento foi realizado pelo Samu, que encaminhou a vítima para a UPA Alto da Ponte, onde permaneceu sob cuidados médicos.

Investigação da Delegacia da Mulher

A ocorrência foi registrada como estupro consumado e autoria desconhecida. O caso será investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher, que agora busca identificar o autor do crime.

Segundo o boletim, a vítima não conseguiu informar a placa ou características detalhadas da motocicleta utilizada pelo agressor, o que dificulta as primeiras etapas das buscas.

Polícia busca imagens e testemunhas

O registro também aponta que não foram localizadas testemunhas no ponto de ônibus.

Como a vítima estava internada no momento do registro da ocorrência, a oitiva formal não pôde ser realizada imediatamente durante o plantão policial.

Investigação

Agora, a Polícia Civil realiza diligências que incluem: levantamento de imagens de câmeras de segurança na região; mapeamento da possível rota de fuga do suspeito; coleta de novos depoimentos;

O procedimento foi encaminhado à autoridade policial responsável, que dará continuidade às investigações.

