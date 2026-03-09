Economia

Segundo balanço divulgado pela Prefeitura de São José dos Campos, o município economizou R$ 2,7 milhões nas contas de eletricidade no ano passando gerando energia limpa e reduzindo a emissão de gás metano.

Energia

A unidade de geração de energia fica no aterro sanitário e é operada pela estatal Urbam (Urbanizadora Municipal), que é controlada pela Prefeitura. Com seis motores com capacidade de 1,6 MWh, essa infraestrutura é responsável por suprir o equivalente a 30% do consumo de energia de prédios públicos, como hospitais e escolas municipais.