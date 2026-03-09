09 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
São José economizou R$ 2,7 milhões com energia limpa de aterro

Por Sessão Extra | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMSJC
Balanço é referente a créditos obtidos no ano passado por meio da unidade de geração de energia que fica no aterro sanitário
Balanço é referente a créditos obtidos no ano passado por meio da unidade de geração de energia que fica no aterro sanitário

Economia
Segundo balanço divulgado pela Prefeitura de São José dos Campos, o município economizou R$ 2,7 milhões nas contas de eletricidade no ano passando gerando energia limpa e reduzindo a emissão de gás metano.

Energia
A unidade de geração de energia fica no aterro sanitário e é operada pela estatal Urbam (Urbanizadora Municipal), que é controlada pela Prefeitura. Com seis motores com capacidade de 1,6 MWh, essa infraestrutura é responsável por suprir o equivalente a 30% do consumo de energia de prédios públicos, como hospitais e escolas municipais.

Créditos
O sistema funciona por meio de créditos de energia, que geram abatimentos diretos nas contas da Prefeitura. Essa economia permitiu que R$ 233 mil mensais deixassem de ser pagos às concessionárias de energia no ano passado, uma redução de 40% nos custos do município com a rede elétrica.

Sustentabilidade
O biogás, gerado naturalmente pela decomposição do lixo, tem como principal componente o gás metano, que é altamente poluente. Em vez de permitir que esse gás escape para a atmosfera, a unidade de biogás o captura e o converte em energia limpa.

